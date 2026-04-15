Эксперт Смыков: старая краска на батареях может быть опасна для здоровья

Старые лакокрасочные покрытия на радиаторах могут представлять опасность для здоровья, особенно в отопительный сезон. Об этом рассказал "Газете.ру" доцент ННГАСУ Александр Смыков.

По его словам, советские масляные краски нередко содержали свинец. Со временем такие покрытия разрушаются и превращаются в токсичную микропыль, которая оседает в помещении и особенно опасна для детей и домашних животных.

Дополнительный риск возникает при нагреве батарей до 70–85 градусов, так как многослойное покрытие начинает выделять летучие органические соединения, такие как толуол и ксилол. Именно они вызывают характерный резкий запах и могут провоцировать головные боли и аллергические реакции.

"Батареи, которые красили 10–15 раз, – это огромная инженерная проблема. Все эти слои образуют плотную полимерную корку толщиной до 1,5–2 миллиметров. Поскольку теплопроводность полимеров в десятки раз ниже, чем у металла, этот "панцирь" работает как мощный теплоизолятор. Он способен снизить теплоотдачу радиатора на 15–20%", – заявил эксперт.

При этом наносить новую краску поверх старой, особенно если она шелушится, нельзя. Покрытие необходимо полностью удалить, предпочтительно с помощью химических смывок или строительного фена. Работы следует проводить в респираторе и при хорошем проветривании. После очистки рекомендуется наносить не более двух слоев специальной термостойкой эмали, предназначенной для радиаторов отопления.

