Врач Радина: лысые мужчины более бодрые, так как лучше получают витамин D

Лысина может иметь неожиданные физиологические особенности. Например, ее обладатели чаще чувствуют себя более бодрыми. С чем это связано, по случаю Дня лысых мужчин рассказала в беседе с Life.ru врач-терапевт Кристина Радина.

"Лысина – это, конечно, небольшая часть поверхности тела, но она действительно более открыта воздействию солнца. Это зона, где синтезируется витамин D", – рассказала медик.

Куда более важную роль, по словам специалиста, играет гормональный фон. Один из распространенных типов облысения – андрогенная алопеция – связан с повышенным уровнем андрогенов, включая тестостерон. Именно этот гормон влияет на выносливость, активность и мотивацию.

Как отметила Радина, мужчины с более высоким уровнем тестостерона чаще ведут активный образ жизни, что само по себе улучшает самочувствие. Поэтому ощущение бодрости связано не столько с отсутствием волос, сколько с гормональными особенностями и привычками человека.

Ранее парикмахер Мария Бурланкова рассказала, что большое количество стайлинговых средств на коже головы может привести к выпадению волос. Избыток косметики создает барьер, который мешает воздухообмену и блокирует волосяные фолликулы, объяснила она.

