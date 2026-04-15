ABC: Трамп не увидел необходимости в продлении перемирия с Ираном

Американский лидер Дональд Трамп не рассматривает возможность продления перемирия с Ираном, так как в этом не будет необходимости. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на журналиста телеканала ABC Джонатана Карла.

Трамп заявил об этом в ходе личной беседы с журналистом. Кроме того, президент США рассказал о "двух удивительных днях", которые произойдут в ближайшее время.

Отвечая на вопрос, завершится ли конфликт подписанием соглашения, Трамп объяснил, что все так или иначе закончится. При этом сделку он считает предпочтительнее, так как в этом случае у Тегерана будет возможность восстановить страну.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце февраля после ударов США и Израиля по Ирану. В ответ Тегеран атаковал израильские и американские объекты в регионе. 8 апреля Трамп заявил о вводе режима прекращения огня сроком на две недели.

Переговоры США и Ирана об урегулировании прошли в Пакистане 11 апреля, но стороны так и не смогли прийти к каким-либо мирным договоренностям. Ожидается, что следующий раунд переговоров может пройти в ближайшие два дня также в Пакистане.

