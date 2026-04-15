15 апреля, 10:58

Транспорт

Столичный Дептранс выпустил новые "Тройки" с детскими рисунками

Фото: МАХ/"Дептранс Москвы"

Новые тематические карты "Тройка" с детскими рисунками появились в продаже в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Ведомство уточнило, что карты были выпущены совместно с Росводресурсами. В основу их дизайна легли работы участников конкурса детских рисунков "Разноцветные капли".

Приобрести "Тройки" можно на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах метро на станциях "Маяковская" и "Трубная", в интернет-магазине столичной подземки и на маркетплейсах.

Ранее столичный Дептранс представил новую выпущенную карту "Тройка", посвященную автобусу "Лейланд". Лимитированный проездной можно получить в подарок при покупке одноименной книги из серии "Жизнь замечательных машин". Совершить покупку можно в сувенирных магазинах, расположенных на Северном речном вокзале и в павильоне "Транспорт СССР" на ВДНХ.

Кроме того, в столице выпустили "Тройку" в рамках проекта "Искусство в метро". На транспортной карте изображена работа художницы Анны Доброван, которая принимает участие в проекте с момента его запуска.

Карте "Тройка" исполнилось 13 лет

