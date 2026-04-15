Суд оставил под стражей подростка, напавшего на учителя в Добрянке

Пермский краевой суд отклонил апелляционную жалобу защиты 17-летнего подростка, обвиняемого в убийстве учительницы в Добрянке. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

Защита настаивала на домашнем аресте, но суд признал постановление об аресте законным. Подросток останется под стражей до 7 июня.

Трагедия произошла утром 7 апреля на крыльце школы № 5. Девятиклассник нанес ножевое ранение учительнице русского языка. Женщину госпитализировали, однако она скончалась в больнице.

Несовершеннолетний был задержан и заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Халатность". Подростку назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

Глава Добрянского городского округа Дмитрий Антонов прокомментировал случившееся. По его словам, несовершеннолетний уже состоял на учете в полиции и неоднократно повторно осваивал учебную программу.