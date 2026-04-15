Хоккеист Овечкин не попал в пустые ворота в последнем матче сезона

Российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не смог попасть в пустые ворота соперника во время последнего мачта сезона регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает "Газета.ру".

Клуб "Вашингтон Кэпиталз" встретился на льду с хоккеистами "Коламбус Блю Джекетс". В конце третьего периода столичный клуб вел со счетом 2:1, но за минуты до конца Овечкин промахнулся, бросив от чужой синей линии. В итоге игра завершилась со счетом 2:1 в пользу "Вашингтона".

Кроме того, в ходе матча российский форвард отметился результативной передачей. Таким образом, в сезоне-2025/2026 он провел 82 игры, в которых набрал 64 балла, включая 32 гола и 32 ассиста. По итогам сезона "Вашингтон Кэпиталз" получили 93 очка и заняли 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции, не сумев квалифицироваться на Кубок Стэнли.

Ранее Овечкин не стал пожимать руки игрокам "Питтсбург Пингвинз" после последнего домашнего матча "Вашингтон Кэпиталз" в сезоне.

Столичный клуб лишился шансов выйти в плей-офф после матча "Филадельфии Флайерз" и "Каролины Харрикейнз", в ходе которого "Филадельфия" получила 96 очков, обеспечив математически недосягаемое преимущество над "Вашингтоном".

