Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 апреля, 11:08

Спорт

Хоккеист Овечкин не попал в пустые ворота в последнем матче сезона

Фото: ТАСС/AP Photo/Sue Ogrocki

Российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не смог попасть в пустые ворота соперника во время последнего мачта сезона регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает "Газета.ру".

Клуб "Вашингтон Кэпиталз" встретился на льду с хоккеистами "Коламбус Блю Джекетс". В конце третьего периода столичный клуб вел со счетом 2:1, но за минуты до конца Овечкин промахнулся, бросив от чужой синей линии. В итоге игра завершилась со счетом 2:1 в пользу "Вашингтона".

Кроме того, в ходе матча российский форвард отметился результативной передачей. Таким образом, в сезоне-2025/2026 он провел 82 игры, в которых набрал 64 балла, включая 32 гола и 32 ассиста. По итогам сезона "Вашингтон Кэпиталз" получили 93 очка и заняли 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции, не сумев квалифицироваться на Кубок Стэнли.

Ранее Овечкин не стал пожимать руки игрокам "Питтсбург Пингвинз" после последнего домашнего матча "Вашингтон Кэпиталз" в сезоне.

Столичный клуб лишился шансов выйти в плей-офф после матча "Филадельфии Флайерз" и "Каролины Харрикейнз", в ходе которого "Филадельфия" получила 96 очков, обеспечив математически недосягаемое преимущество над "Вашингтоном".

Пас Овечкина помог "Вашингтон Кэпиталз" обыграть "Питтсбург"

Читайте также


спорт

Главное

Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

Как нельзя лечить храп?

Россияне перестали спать в одной кровати из-за сильного храпа одного из партнеров

Помимо аллергии, которая вызывает отек слизистой, причины храпа могут быть самыми разными

Читать
закрыть

Чем опасна жизнь в квартирах без ремонта?

Новый тренд набирает популярность: молодые люди живут в квартирах с черновой отделкой

Однако это может быть крайне опасно для здоровья

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика