31% россиян совершали покупки по рекомендациям блогеров

Покупки по рекомендациям блогеров хотя бы раз совершали 31% россиян. Такой контент чаще выступает дополнительным источником информации в принятии решения о покупке, свидетельствуют результаты совместного исследования "Мегамаркета" и медиахолдинга Rambler&Co, с которыми ознакомилась Москва 24.

При этом 14% респондентов неоднократно покупали товары по рекомендациям блогеров, а 17% делали это 1–2 раза.

Также 53% опрошенных заявили, что такие советы не являются ключевым фактором при выборе товаров. Вместе с тем 16% участников пока не совершали покупок по советам инфлюенсеров, однако рассматривают такую возможность в будущем.

По словам 40% респондентов, при принятии решения о покупке они ориентируются на подробные обзоры, 24% – на личный опыт блогера, 11% – на обзоры со сравнением товаров. Короткие видео и распаковки практически не сказываются на выборе.

Кроме того, исследование Perfluence среди блогеров показало, что самый высокий спрос у подписчиков наблюдается на продукты питания и напитки (61,9%), косметику и парфюмерию (57,4%), а также одежду, обувь и аксессуары (49,2%).

Блогеры считают, что на решение о покупке сильнее всего влияют публикации в формате личного опыта. Так ответили 52,5% опрошенных. На вопрос, какие предложения от брендов вызывают у подписчиков больше всего интереса, блогеры назвали промокоды – 79,5%.

Вместе с тем 50,4% респондентов считают, что доверие к блогеру во многом строится на честности и открытости: когда он говорит не только о плюсах, но и о возможных недостатках.

В целом опыт покупок по таким рекомендациям нельзя назвать однозначным: 28% пользователей указали, что такие заказы почти всегда оказываются удачными. Еще 23% чаще остаются довольными, но сталкиваются с разочарованиями. 19% считают это вопросом удачи, а 11% разочаровываются.

Более половины (52%) россиян предпочитают сначала проверить товар – в офлайн-магазине или при заказе с возможностью отказа. Остальные 48% готовы покупать онлайн.

Ранее стало известно, что почти треть граждан страны (28%) отказываются от покупки квартиры ради кафе, ресторанов и впечатлений. Еще 19% респондентов считают сохранение текущего уровня комфорта приоритетным, а 9% полагают, что счастье заключается в эмоциях и путешествиях. Тем не менее для большинства жилье остается важной целью.