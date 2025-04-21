Курс доллара на межбанковском рынке опустился ниже 79 рублей

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Курс доллара на российском межбанковском рынке упал ниже 79 рублей впервые с 31 мая 2023 года. Он снизился более чем на 4%, свидетельствуют данные площадки "Финам".

Согласно информации на 12:00 по московскому времени, американская валюта опустилась на 4,21% и составила 78,625 рубля. К 12:15 курс доллара замедлился и остался на уровне в 80,98 рубля.

При этом курс евро снизился на 0,25%, до 93,687 рубля.

Ранее внебиржевой курс доллара опустился ниже 80 рублей впервые с 19 июня прошлого года. Американская валюта снизилась на 39 копеек и ее стоимость составила 80,21 рубля.

Стоимость золота также обновила исторический рекорд, достигнув 3 400 долларов США за тройскую унцию. К 09:24 рост ускорился, а цена на драгоценный металл уже составляла 3 401,2 доллара США.

