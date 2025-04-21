Стоимость золота впервые превысила 3 400 долларов

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Стоимость золота обновила исторический рекорд, достигнув 3 400 долларов США за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской биржи).

К 09:09 по московскому времени стоимость фьючерса на золото с поставкой в июне 2025 года выросла на 0,19% по отношению к предыдущему закрытию торгов, поднявшись до 3 400,5 доллара. К 09:24 рост ускорился, а цена на драгоценный металл уже составляла 3 401,2 доллара США.

Стоимость золота продолжает обновлять рекордные значения. Ранее, 16 апреля, цена драгоценного металла достигала 3 300 долларов США за тройскую унцию.

В тот же день биржевая цена на золото превышала отметку в 3 350 долларов, поднявшись в ходе торгов на 3,5%. Новый исторический максимум на тот момент составил 3 354,65 доллара.

