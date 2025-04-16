Стоимость золота достигла нового исторического рекорда

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Стоимость золота обновила исторический рекорд, достигнув 3 300 долларов США за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07:57 по московскому времени стоимость июньского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на 1,89% (на 61,22 доллара) по отношению к предыдущему закрытию, до 3 301,62 доллара.

При этом стоимость майского фьючерса на серебро выросла на 0,49%, достигнув 32,455 доллара за унцию.

Это не первый рекорд стоимости золота за последний месяц. Цена июньского фьючерса 11 апреля в ходе торгов превысила отметку в 3 250 долларов, торговавшись на 2,36% выше предыдущего закрытия торговых операций. При этом цена на серебро к тому моменту достигла 31,457 доллара за унцию.

