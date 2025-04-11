Стоимость фьючерса на золото превысила 3,2 тыс долларов за тройскую унцию

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Стоимость фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла более чем на 2%, обновив исторический рекорд и превысив отметку в 3 250 долларов за тройскую унцию. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные торгов.

По состоянию на 13:16 по московскому времени цена на июньский фьючерс увеличилась на 2,36%, достигнув таким образом 3 252,61 доллара. Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в мае, в свою очередь, выросла на 2,27%, остановившись на 31,457 доллара за унцию.

С 7 апреля российский Минфин перешел к продаже иностранной валюты и золота. Операции будут проводиться до 12 мая. На продажу в рамках бюджетного правила министерство направило 35,9 миллиарда рублей, а ежедневный объем операций составляет 1,6 миллиарда рублей.

Вместе с тем с 7 марта по 4 апреля ведомство направило на покупку валюты и золота 60,1 миллиарда рублей, а ежедневный объем операций оценивался в 2,9 миллиарда.