Минфин РФ перейдет к продаже иностранной валюты и золота с 7 апреля

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Минфин России перейдет к продаже иностранной валюты и золота с 7 апреля. Операции будут проводиться до 12 мая, сообщается в телеграм-канале ведомства.

На продажу в рамках бюджетного правила министерство направит 35,9 миллиарда рублей. Ежедневный объем операций будет составлять 1,6 миллиарда рублей.

Вместе с тем с 7 марта по 4 апреля министерство было намерено направить на покупку валюты и золота 60,1 миллиарда рублей, а ежедневный объем операций оценивался в 2,9 миллиарда.

В декабре прошлого года Центробанк России начал устанавливать официальные курсы валют к рублю, основываясь на объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов рынка. Если они окажутся недоступны, то курсы валют будут рассчитываться посредством кросс-курса.

В феврале премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении количества государств, которые могут принимать участие в торгах на российском валютном рынке. В список были включены Аргентина, Камбоджа, Лаос, Мексика, Нигерия, Тунис и Эфиопия.