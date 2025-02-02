Кабмин расширил перечень стран, которые могут участвовать в валютных торгах в РФ

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении количества государств, которые могут принимать участие в торгах на российском валютном рынке и на рынке производных финансовых инструментов, до 40, сообщила пресс-служба кабмина.

В список были включены Аргентина, Камбоджа, Лаос, Мексика, Нигерия, Тунис и Эфиопия. Соответствующее распоряжение стало частью работы, направленной на реализацию новых норм федерального закона "Об организованных торгах". Они были приняты в июле 2023 года.

Их применение позволяет повышать эффективность механизма прямой конвертации валют дружественных и нейтральных к России государств, а также формировать прямые котировки к рублю. Таким образом удается удовлетворить спрос российской экономики на расчеты в национальной валюте, пояснили представители кабмина.

Ранее Центробанк России начал устанавливать официальные курсы валют к рублю, основываясь на объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов рынка. Если они окажутся недоступны, то курсы валют будут рассчитываться посредством кросс-курса.

Новые правила в условиях расширения объемов внебиржевых операций позволят повысить репрезентативность официальных курсов, уточнили в ЦБ РФ.