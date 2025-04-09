Цена нефти Brent на Лондонской бирже опустилась ниже 59 долларов за баррель

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Цена нефти марки Brent на Лондонской бирже ICE опустилась ниже 59 долларов за баррель впервые с 4 февраля 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

По данным биржи на 14:03 по московскому времени, цена снижалась на 4,54% – до 58,82 доллара за баррель. Спустя время фьючерс на Brent замедлил снижение и торговался на уровне 59 долларов. В свою очередь, фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в мае 2025 года дешевел до 55,82 доллара за баррель.

Ранее сообщалось, что цена нефти Brent опустилась ниже 60 долларов впервые с 8 февраля 2021 года. При этом фьючерсы на нефть марки WTI потеряли 5,02%, упав до 56,59 доллара.

На неспокойную и перегруженную ситуацию на мировом нефтяном рынке указывал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он связал это с пошлинами США, введенными в отношении большинства стран. По словам политика, соответствующий показатель очень важен для пополняемости бюджета России, в связи с чем власти страны продолжат следить за ситуацией.