Цена нефти Brent на Лондонской бирже опустилась ниже 60 долларов за баррель

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Цена нефти марки Brent на Лондонской бирже ICE опустилась ниже 60 долларов за баррель впервые с 8 февраля 2021 года, пишет РИА Новости, ссылаясь на данные торговой площадки.

По состоянию на 13:21 по московскому времени стоимость июньских фьючерсов упала на 4,79%, достигнув 59,81 доллара за баррель. В свою очередь, фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в мае потеряли 5,02%, упав, таким образом, до 56,59 доллара.

На неспокойную и перегруженную ситуацию на мировом нефтяном рынке ранее указывал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он связал это с пошлинами США, введенными в отношении большинства стран.

Политик подчеркнул, что соответствующий показатель очень важен для пополняемости бюджета России, в связи с чем власти страны продолжат следить за ситуацией и минимизировать риски.