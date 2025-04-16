Цена на золото впервые превысила отметку в 3 350 долларов за тройскую унцию

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Биржевая цена на золото впервые в истории превысила отметку в 3 350 долларов за тройскую унцию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 21:26 по московскому времени цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 113,39 доллара, или на 3,5%. Новый исторический максимум составил 3 354,65 доллара.

Ранее стоимость золота обновила исторический рекорд, достигнув 3 300 долларов США за тройскую унцию. Тогда стоимость июньского фьючерса выросла на 1,89% (на 61,22 доллара) по отношению к предыдущему закрытию.

При этом стоимость майского фьючерса на серебро выросла на 0,49%, достигнув 32,455 доллара за унцию.