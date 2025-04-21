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21 апреля, 10:07

Экономика

Внебиржевой курс доллара опустился ниже 80 рублей

Фото: 123RF/kadirorhan

Внебиржевой курс доллара опустился ниже 80 рублей впервые с 19 июня прошлого года. Это следует из данных торгов.

По данным на 10:09 по московскому времени, американская валюта снизилась на 39 копеек и ее стоимость составила 80,21 рубля. При этом минутами ранее доллар максимально падал до 79,94 рубля.

До этого индекс доллара опустился ниже 100 пунктов впервые с июля 2023 года. По данным биржи ICE, он упал до 99,71 пункта. Индекс демонстрирует курс по отношению к евро, фунту стерлингов, иене, канадскому доллару, швейцарскому франку и шведской кроне.

Тем не менее зампредседателя Центрального банка России Алексей Заботкин призвал пока не говорить о систематическом укреплении рубля.

Он также согласился, что существенная волатильность курса создает осложнения для стабилизации инфляционных ожиданий. Однако рассматривать динамику курса надо не в контексте последних трех-четырех месяцев, подчеркнул Заботкин.

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