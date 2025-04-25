Набиуллина заявила, что ЦБ снизил прогноз роста мировой экономики

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Центральный банк России снизил прогноз роста мировой экономики в связи с пересмотром импортных тарифов в ведущих экономиках. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Главной темой с прошлого заседания стал пересмотр импортных пошлин в крупнейших экономиках мира", – отметила она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

По словам Набиуллиной, низкий мировой спрос может привести к снижению цен на сырьевые товары, в связи с чем были изменены прогнозы относительно цен на нефть.

Также глава Банка России сообщила о снижении прогноза по объемам российского экспорта в текущем году. Она указала, что динамика импорта будет ограниченной из-за жесткой денежно-кредитной политики.

При этом Набиуллина назвала охлаждение мировой экономики на фоне торговых войн главным риском для базового прогноза регулятора.

Кроме того, Минфин России поставил задачу настроить бюджетное правило, чтобы минимизировать риски в связи с торговыми войнами. Как отметил глава ведомства Антон Силуанов, в настоящий момент торговые войны представляют собой главный риск, из-за которого могут снизиться экспортные возможности многих стран, включая Россию.