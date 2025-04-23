Минфин поставил задачу настроить бюджетное правило для минимизации рисков

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Минфин России поставил задачу настроить бюджетное правило, чтобы минимизировать риски на фоне торговых войн, заявил глава ведомства Антон Силуанов на расширенном заседании коллегии Минфина в Национальном центре "Россия".

Министр финансов подчеркнул, что в данный момент торговые войны являются главным риском, из-за которого могут снизиться экспортные возможности многих стран, включая Россию.

"Мы снизили зависимость от нефти и газа, и сегодня доля нефтегазовых доходов в структуре доходов федерального бюджета составляет всего четверть доходов. Бюджетное правило определяет базовую цену на уровне 60 долларов за баррель, правда, сегодня эта отсечка, вероятно, уже не отвечает вызовам времени", – приводит слова министра ТАСС.

Силуанов добавил, что ликвидные активы Фонда национального благосостояния (ФНБ) необходимо довести до уровня трехлетнего финансирования обязательств в случае стрессового развития ситуации на нефтяном рынке. По его словам, это станет залогом устойчивости бюджетных финансов и в целом финансовой системы России.

Между тем, согласно новому прогнозу министерства экономического развития РФ, в 2025 году ожидается снижение объема экспорта товаров из России до 410,6 миллиарда долларов с 433,8 миллиарда в 2024 году.

При этом уже в 2026 году экспорт ожидается на уровне 455,8 миллиарда долларов, а в 2027 году – 490,3 миллиарда долларов. В 2028 году показатель поднимется до 525,1 миллиарда долларов.

Импорт, в свою очередь, ожидается выше показателей 2024 года – 323,8 миллиарда долларов против 299,6 миллиарда. В 2026 году показатель оценивается в 348,2 миллиарда долларов, в 2027 году – 365,1 миллиарда и 379,8 миллиарда – в 2028 году.

