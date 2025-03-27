27 марта, 07:15Политика
В Совфеде обсудили поддержку российских производителей электроники
В Совете Федерации предложили ввести ограничения на ввоз зарубежных ноутбуков, смартфонов и планшетов. Также рассматриваются меры поддержки российских производителей, включая кэшбэки для покупателей отечественной техники и субсидирование продаж.
Отечественные компании готовы увеличить выпуск в пять раз, однако основными покупателями остаются организации с повышенными требованиями к безопасности. Продавцы техники предупреждают, что ограничения приведут к резкому росту цен и сокращению ассортимента.
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