В Совфеде обсудили поддержку российских производителей электроники

В Совете Федерации предложили ввести ограничения на ввоз зарубежных ноутбуков, смартфонов и планшетов. Также рассматриваются меры поддержки российских производителей, включая кэшбэки для покупателей отечественной техники и субсидирование продаж.

Отечественные компании готовы увеличить выпуск в пять раз, однако основными покупателями остаются организации с повышенными требованиями к безопасности. Продавцы техники предупреждают, что ограничения приведут к резкому росту цен и сокращению ассортимента.

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