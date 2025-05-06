Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 мая, 07:45

Экономика

Российские банки снизили ставки по некоторым видам рублевых вкладов

Российские банки снизили ставки по некоторым видам рублевых вкладов

Производство одежды в Москве выросло вдвое с начала года

Собянин: по объему ВРП Москва входит в топ-3 крупнейших городских экономик мира

В России могут увеличить лимит покупок в рассрочку без проверки кредитной истории

Собянин: промышленность Москвы успешно адаптировалась к санкционному давлению

"Деньги 24": как длинные майские праздники влияют на экономику страны

Собянин: по объему ВРП Москва входит в топ-3 крупнейших городских экономик мира

Собянин доложил Путину об итогах социально-экономического развития Москвы

Цены на аренду жилья в Москве снизились на 25% за восемь месяцев

Западные СМИ заявили, что власти США утвердили новые санкции против России

Российские банки начали снижать ставки по некоторым рублевым вкладам. Средняя доходность трехмесячных депозитов опустилась ниже 20%, а по полугодовым вкладам составляет теперь около 19,5% годовых. При этом отдельные кредитные организации, преимущественно из числа небольших банков, продолжают предлагать вклады с доходностью выше 20%.

Центробанк России в конце апреля сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. В регуляторе подчеркивают, что жесткая денежно-кредитная политика будет продолжена до достижения целевого показателя инфляции в 4%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикафинансывидеоАнастасия Бородина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика