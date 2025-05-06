Российские банки снизили ставки по некоторым видам рублевых вкладов

Российские банки начали снижать ставки по некоторым рублевым вкладам. Средняя доходность трехмесячных депозитов опустилась ниже 20%, а по полугодовым вкладам составляет теперь около 19,5% годовых. При этом отдельные кредитные организации, преимущественно из числа небольших банков, продолжают предлагать вклады с доходностью выше 20%.

Центробанк России в конце апреля сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. В регуляторе подчеркивают, что жесткая денежно-кредитная политика будет продолжена до достижения целевого показателя инфляции в 4%.

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