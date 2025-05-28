Центробанк назвал пять причин укрепления рубля

Банк России опубликовал доклад, в котором объяснил, почему рубль продолжает укрепляться. Основных факторов – пять. Первый – жесткая кредитно-денежная политика. Второй – снижение спроса на кредиты и, соответственно, на доллары среди населения.

Также сыграли роль рост валютной выручки от экспорта и стабильный уровень импорта. Отмечается и снижение премий за риск: инвесторы стали более уверенно смотреть на перспективы вложений. Кроме того, ЦБ указывает на сокращение импорта автомобилей как дополнительный фактор.

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