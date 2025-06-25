Ограничения введены в аэропортах Самары, Ульяновска и Тамбова

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Временные ограничения начали действовать в аэропортах Самары, Ульяновска и Тамбова, предупредил в своем телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Запрет распространился на прибытие и отправление рейсов. Введение соответствующих мер Кореняко пояснил необходимостью обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

По аналогичным причинам данные ограничения коснулись еще двух российских авиагаваней. В частности, аэропорт Саратова перестал принимать и выпускать воздушные суда с 08:44 по московскому времени.

Примерно через час и авиагавань Пензы частично приостановила свою деятельность.