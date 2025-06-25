25 июня, 09:47Транспорт
Временные ограничения на работу начали действовать в аэропорту Пензы
Фото: 123RF/olgavolodina
Аэропорт Пензы частично приостановил свою деятельность для обеспечения безопасности, сообщил в своем телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
В частности, временные ограничения коснулись приема и выпуска гражданских судов, уточнил представитель федерального агентства воздушного транспорта.
Немногим ранее схожие меры безопасности были введены в авиагавани Саратова. Накануне оба аэропорта тоже подпадали под данные запреты.
Ограничения перестали действовать только ночью 25-го числа. За время их действия на запасной аэродром ушел один самолет, направлявшийся в Саратов.