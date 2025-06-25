Временные ограничения на работу начали действовать в аэропорту Пензы

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Аэропорт Пензы частично приостановил свою деятельность для обеспечения безопасности, сообщил в своем телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

В частности, временные ограничения коснулись приема и выпуска гражданских судов, уточнил представитель федерального агентства воздушного транспорта.

Немногим ранее схожие меры безопасности были введены в авиагавани Саратова. Накануне оба аэропорта тоже подпадали под данные запреты.

Ограничения перестали действовать только ночью 25-го числа. За время их действия на запасной аэродром ушел один самолет, направлявшийся в Саратов.