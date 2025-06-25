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25 июня, 08:44

Транспорт

Ограничения на полеты введены в аэропорту Саратова

Фото: depositphotos/Chalabala

Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта Саратова, сообщил официальный представитель федерального агентства Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

В настоящее время авиагавань не осуществляет прием и отправку гражданских самолетов. Как пояснил Кореняко, меры было решено ввести в целях обеспечения безопасности полетов лайнеров.

Накануне, 24 июня, схожие запреты коснулись авиагаваней Казани и Нижнекамска. Их сняли в ночь на 25-е число. В период их действия на запасные аэродромы ушли 11 самолетов, выполнявших рейсы в Казань, и один, летевший в Нижнекамск.

Кроме того, меры безопасности распространялись на аэропорты Самары, Пензы, Ульяновска, Чебоксар и Тамбова. В настоящий момент все авиагавани работают в штатном режиме.

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