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Временные ограничения на работу сняты в аэропорту Тамбова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

В соответствии с режимом авиагавань вновь начала штатно выпускать и принимать самолеты, уточнил он.

Запрет на полеты был введен в целях обеспечения безопасности утром 25 июня. Тогда же он коснулся аэропортов Самары и Ульяновска, где в настоящее время продолжает действовать.

Вместе с тем частичная приостановка деятельности распространилась и на авиагавани в Саратове, Пензе и Казани. Экипажи самолетов, авиационные диспетчеры и службы аэропорта усилили режим работы.