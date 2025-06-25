25 июня, 19:11Транспорт
Временные ограничения сняты в аэропорту Саратова
Фото: 123RF/granevsergey
Аэропорт Саратова возобновил работу после снятия ограничений на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Он объяснил, что такие меры были объявлены утром 25 июня для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.
При этом за время действия ограничений на запасной аэродром направился один самолет, который летел в Саратов.
Ранее ограничения были введены в аэропорту Тамбова. Аналогичные меры коснулись также авиагаваней Самары и Ульяновска, где запрет на полеты действует до сих пор.
Кроме того, подобная приостановка затронула аэропорты Пензы и Казани. Экипажи самолетов, авиационные диспетчеры и службы аэропорта делают все для обеспечения безопасности.