Временные ограничения сняты в аэропорту Саратова

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Аэропорт Саратова возобновил работу после снятия ограничений на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Он объяснил, что такие меры были объявлены утром 25 июня для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.

При этом за время действия ограничений на запасной аэродром направился один самолет, который летел в Саратов.

Ранее ограничения были введены в аэропорту Тамбова. Аналогичные меры коснулись также авиагаваней Самары и Ульяновска, где запрет на полеты действует до сих пор.

Кроме того, подобная приостановка затронула аэропорты Пензы и Казани. Экипажи самолетов, авиационные диспетчеры и службы аэропорта делают все для обеспечения безопасности.

