Временные ограничения введены в аэропорту Астрахани

Фото: 123RF/dmitrimaruta

Временные ограничения на прием и отправку самолетов введены в аэропорту Астрахани, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Это было необходимо для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ранее в аэропорту Волгограда вводились временные ограничения на взлет и посадку самолетов. Затем меры были сняты.

Также аналогичные ограничения действовали в воздушных гаванях Саратова и Самары. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских лайнеров. Позднее ограничения на прием и выпуск самолетов были отменены.

