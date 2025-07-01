Временные ограничения введены в аэропорту Нижнекамска

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Аэропорт Нижнекамска временно ограничил свою работу, предупредил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

В частности, в настоящее время авиагавань не осуществляет прием и отправку рейсов. Как пояснил представитель федерального агентства воздушного транспорта, меры были введены в целях обеспечения безопасности полетов гражданских судов.

Аналогичные ограничения продолжают действовать в аэропортах Саратова, Ульяновска и Казани. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы всех гаваней переведены в усиленный режим работы.

Меры безопасности также распространялись и на аэропорт Астрахани. Запреты действовали около получаса, после чего были сняты.