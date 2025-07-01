01 июля, 06:37Транспорт
Временные ограничения введены в аэропортах Ульяновска и Казани
Фото: 123RF/serjio74
Временные ограничения на работу введены в аэропортах Ульяновска и Казани, сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС). Аэропорты временно не принимают и не отправляют самолеты.
Кореняко подчеркнул, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
Ранее аналогичные ограничения были введены в аэропорту Саратова. Воздушная гавань также не принимает и не выпускает самолеты.
При этом временные ограничения коснулись аэропорт в Астрахани. Они действовали около получаса и вскоре были отменены.