Временные ограничения введены в аэропортах Ульяновска и Казани

Фото: 123RF/serjio74

Временные ограничения на работу введены в аэропортах Ульяновска и Казани, сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС). Аэропорты временно не принимают и не отправляют самолеты.

Кореняко подчеркнул, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Ранее аналогичные ограничения были введены в аэропорту Саратова. Воздушная гавань также не принимает и не выпускает самолеты.

При этом временные ограничения коснулись аэропорт в Астрахани. Они действовали около получаса и вскоре были отменены.