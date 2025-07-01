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01 июля, 06:37

Транспорт

Временные ограничения введены в аэропортах Ульяновска и Казани

Фото: 123RF/serjio74

Временные ограничения на работу введены в аэропортах Ульяновска и Казани, сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС). Аэропорты временно не принимают и не отправляют самолеты.

Кореняко подчеркнул, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Ранее аналогичные ограничения были введены в аэропорту Саратова. Воздушная гавань также не принимает и не выпускает самолеты.

При этом временные ограничения коснулись аэропорт в Астрахани. Они действовали около получаса и вскоре были отменены.

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