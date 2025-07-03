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02:46

Транспорт

Введены временные ограничения на работу аэропорта Тамбова

Фото: 123RF/dmitrimaruta

Введены временные ограничения на работу аэропорта Тамбова, сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов воздушных гражданских судов (ВС). Аэропорт временно не принимает и не выпускает самолеты.

Ранее подобные ограничения вводились в аэропорту Ижевска. Однако вскоре воздушная гавань вернулась к работе в штатном режиме.

Кроме того, ночью 1 июля запреты на полеты коснулись аэропортов Саратова, Ульяновска и Казани. Утром 1 июля воздушные гавани этих городов возобновили работу.

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