02:46Транспорт
Введены временные ограничения на работу аэропорта Тамбова
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Введены временные ограничения на работу аэропорта Тамбова, сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов воздушных гражданских судов (ВС). Аэропорт временно не принимает и не выпускает самолеты.
Ранее подобные ограничения вводились в аэропорту Ижевска. Однако вскоре воздушная гавань вернулась к работе в штатном режиме.
Кроме того, ночью 1 июля запреты на полеты коснулись аэропортов Саратова, Ульяновска и Казани. Утром 1 июля воздушные гавани этих городов возобновили работу.