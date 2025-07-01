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01 июля, 10:19

Транспорт

Ограничения на работу сняты в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска

Фото: 123RF/lightpoet

Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска. Об этом в телеграм-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Как указано в публикации, они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Временные ограничения на работу указанных аэропортов начали действовать утром 1 июля. Авиагавани не принимали и не отправляли рейсы. Экипажи бортов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимали необходимые меры для обеспечения безопасности перелетов.

Запрет на полеты также вводился в воздушной гавани Саратова. В настоящее время ограничения действуют на работу аэропорту Ижевска.

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