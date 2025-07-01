В аэропорту Ижевска сняты ограничения

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В аэропорту Ижевска перестали действовать временные ограничения, сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

В настоящее время авиагавань вновь принимает и отправляет рейсы в штатном режиме, уточнил он.

Меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) в 08:51 по московскому времени 1 июля. В ночное время они также распространились и на аэропорты Саратова, Ульяновска и Казани. Чуть позже временная приостановка деятельности коснулась гавани в Нижнекамске.

К данному моменту запрет перестал действовать в трех последних аэропортах. Там самолеты курсируют в обычном режиме.

