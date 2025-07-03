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03 июля, 06:35

Транспорт

Временные ограничения на работу введены в аэропорту Саратова

Фото: 123RF/irynamelnyk

Временные ограничения на работу введены в аэропорту Саратова, сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Они необходимы для обеспечения безопасности полетов воздушных гражданских судов. Аэропорт временно не принимает и не выпускает самолеты.

Ранее аналогичные ограничения были введены в аэропорту Тамбова. Воздушная гавань также не принимает и не выпускает рейсы.

Кроме того, 1 июля работу временно приостанавливал аэропорт Ижевска. Однако вскоре воздушная гавань вернулась к приему и выпуску самолетов в штатном режиме.

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