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Временные ограничения на работу введены в аэропорту Саратова, сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Они необходимы для обеспечения безопасности полетов воздушных гражданских судов. Аэропорт временно не принимает и не выпускает самолеты.

Ранее аналогичные ограничения были введены в аэропорту Тамбова. Воздушная гавань также не принимает и не выпускает рейсы.

Кроме того, 1 июля работу временно приостанавливал аэропорт Ижевска. Однако вскоре воздушная гавань вернулась к приему и выпуску самолетов в штатном режиме.