03 июля, 06:35Транспорт
Временные ограничения на работу введены в аэропорту Саратова
Фото: 123RF/irynamelnyk
Временные ограничения на работу введены в аэропорту Саратова, сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Они необходимы для обеспечения безопасности полетов воздушных гражданских судов. Аэропорт временно не принимает и не выпускает самолеты.
Ранее аналогичные ограничения были введены в аэропорту Тамбова. Воздушная гавань также не принимает и не выпускает рейсы.
Кроме того, 1 июля работу временно приостанавливал аэропорт Ижевска. Однако вскоре воздушная гавань вернулась к приему и выпуску самолетов в штатном режиме.