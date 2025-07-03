Временные ограничения введены в аэропорту Самары

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Временные ограничения на работу начали действовать в аэропорту Самары, предупредил в своем телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Запрет касается приема и отправки гражданских рейсов. Это связано с обеспечением безопасности полетов.

По аналогичной причине подобные меры вводились также в авиагаванях Тамбова и Саратова. В первом аэропорту они начали действовать ночью 3 июля, а на второй распространились ближе к утру. В этот период экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы авиаваганей работали в усиленном режиме.

Спустя время все запреты были сняты. В настоящий момент гавани принимают и выпускают рейсы в соответствии с расписанием.