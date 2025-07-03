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03 июля, 09:58

Транспорт

Временные ограничения на полеты объявлены в аэропорту Казани

Фото: depositphotos/nitinut380

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Казани. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Он объяснил, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. В период их действия аэропорт не отправляет и не принимает рейсы.

Аналогичные ограничения действуют в авиагаванях Самары и Ульяновска.

В ночь на 3 июля схожие запреты коснулись аэропорта Тамбова. Они начали действовать примерно в 02:46 по московскому времени. Около 06:35 меры распространились на гавань Саратова. Спустя время они были сняты.

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