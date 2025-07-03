Временные ограничения сняты в аэропорту Самары

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Временные ограничения на полеты сняты в аэропорту Самары, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Запрет на использование воздушного пространства был введен в авиагавани для обеспечения безопасности. За время действия ограничений на запасные аэродромы ушли два самолета с рейсом до Самары, обратил внимание Кореняко.

"Экипажи ВС (воздушных судов. – Прим. ред.), авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет", – говорится в сообщении.

Ограничения коснулись аэропорта ранним утром 3 июля. Они распространялись на прием и отправку гражданских рейсов.

Аналогичный запрет на полеты до сих пор действует в авиагаванях Ульяновска и Казани. Авиагавани не принимают и не отправляют самолеты.