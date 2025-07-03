Ограничения сняты в аэропорту Ульяновска

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Аэропорт Ульяновска возобновил работу в штатном режиме после снятия всех ограничений. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

В настоящее время авиагавань вновь начала вести прием и отправку гражданских рейсов в соответствии с графиком. За время действия ограничений на запасной аэродром был перенаправлен один самолет, выполнявший рейс в Ульяновск.

Частичные ограничения на работу гавани были введены для обеспечения безопасности полетов утром 3 июля. Аналогичные меры коснулись и аэропорта Самары. Там они продлились несколько часов, за время которых на запасные аэродромы ушли два лайнера.

Вместе с тем приостановка деятельности распространилась и на гавань Казани. В связи с этим на запасные аэропорты перенаправили шесть самолетов. Сейчас гавань работает в обычном режиме.