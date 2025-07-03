Сергей Собянин открыл научно-академический корпус ММНКЦ имени Боткина

Сергей Собянин открыл новый научно-академический корпус Боткинской больницы. Как подчеркнул мэр, в общей сложности там отремонтировали 16 корпусов, а также построили новый флагман. С открытием научного корпуса заканчивается большой этап по благоустройству и развитию комплекса.

В новом здании созданы уникальные условия для студентов и ординаторов: оборудованы мультимедийные системы с возможностью онлайн-трансляций из операционных, работает современная система бронирования аудиторий, а все занятия, лекции и конференции отображаются на специальных табло.

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