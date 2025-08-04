Минпросвещения объяснило сокращение уроков родной речи для первоклассников

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Сокращение числа уроков, которые отведены на изучение родной речи в российских школах, связано с санитарно-эпидемиологическими требованиями, объяснили ТАСС в пресс-службе Минпросвещения РФ.

Министерство образования и науки Татарстана обратилось в ведомство после того, как число уроков, отведенных на родную речь, сократилось с двух до одного.

В Минпросвещения пояснили, что недельная нагрузка для первоклассников составляет 20 часов, то есть четыре урока в день. Один раз в неделю, за счет дополнительного часа физкультуры, допускается пять уроков. 21 час в неделю возможен только при условии, что на физическую культуру в учебном плане отведено три часа.

Это сделано из-за того, что снижение физической активности является одной из актуальных проблем современного общества. Для растущего детского организма недостаток двигательной нагрузки оказывает серьезное влияние и представляет угрозу для здоровья.

Дополнительный час физкультуры снижает утомляемость и улучшает физическое состояние, а также формирует устойчивую потребность в занятиях физкультурой.

По данным ведомства, в пяти вариантах федеральных учебных планов для школ с изучением родных языков недельная нагрузка составляет 20 часов. В 3-м и 4-м варианте на родной язык и литературное чтение отводится один час, в 5-м варианте для изучения этих предметов отведено два часа.

При этом 2–4-х и 5–9-х классах изменение часов на изучение родного языка не предусмотрено. В ведомстве также подчеркнули, что речь не идет о сокращении объема преподавания этого предмета.

Родной язык можно преподавать, используя ресурсы внеурочной деятельности. В Минпросвещения уточнили, что это позволит создавать языковую среду и расширять практические возможности языка, а также тренировать устную речь в активной, познавательной деятельности.

Ранее в Минпросвещения рассказали, сколько часов в неделю смогут учиться младшеклассники. Для 2–4 классов допустимая нагрузка составляет от 23 до 26 часов.

При этом в ведомстве уточнили, что за четыре учебных года количество занятий не может составлять менее 2 966 часов и более 3 305 часов при 5-дневной или 6-дневной учебной неделе соответственно.

