ГД уточнила срок отработки выпускников медвузов в госучреждениях

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Срок отработки выпускников медвузов под руководством наставника в госучреждениях не должен превышать трех лет. Госдума одобрила соответствующие поправки в рамках второго чтения законопроекта.

Российский Минздрав установит перечень специальностей, выпускников которых будут курировать наставники. Конкретный срок будет определяться в зависимости от специальности и/или места нахождения организации, где будут работать молодые медики.

В период наставничества выпускники должны будут осуществлять медицинскую деятельность по основному месту работы в организациях, участвующих в системе ОМС. При этом выпускники вузов и колледжей, которые получали медобразование по договору о целевом обучении, направятся в организации, предусмотренные их договоренностями.

По завершении наставничества выпускники подлежат периодической аккредитации специалиста.

Вместе с тем проект закона регулирует вопросы получения целевого образования. Предусматривается, что, если одна из сторон договора о целевом обучении не выполнит свои обязательства, она должна будет выплатить компенсацию и штраф.

Также закрепляется возможность приостановления договора о целевом обучении в случае заключения нового договора с тем же заказчиком по образовательной программе следующего уровня. Стороны несут ответственность за неисполнение нового договора о целевом обучении и всех предшествующих договоров.

Кроме того, определяется перечень лиц, на которых не будут распространяться особенности целевого обучения.

Правительство внесло в ГД проект о целевом обучении в конце августа. В соответствии с ним, студенты медицинских и фармакологических факультетов при поступлении на бюджетные места должны будут заключать договоры о целевом обучении при наличии предложений и соответствии обучающегося требованиям.

Аналогичное требование предлагается установить в отношении студентов-целевиков, с которыми заказчики отказались заключать договор.

Российские врачи заявили о рисках, к которым может привести введение таких изменений. В частности, 25% опрошенных медиков назвали это нарушением конституционных прав. Такое же количество респондентов сочло это работой "для галочки".