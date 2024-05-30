Захарова: РФ рассматривает Зеленского как главаря киевского режима

Фото: ТАСС/Zuma

Россия после истечения президентского срока Владимира Зеленского рассматривает его как главаря киевского режима. Подобным образом статус украинского лидера прокомментировала РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, вопрос о легитимности Зеленского на посту президента по-прежнему остается спорным на Украине.

Владимир Зеленский вступил в должность президента 20 мая 2019 года. Согласно действующей Конституции Украины, 20 мая 2024 года срок его полномочий истек. В текущем году выборы президента на Украине не проводились. Власти страны аргументировали это военным положением и всеобщей мобилизацией.

Несмотря на это, в частности, ООН продолжает считать Зеленского легитимным президентом Украины. Сомнений в этом также не возникает у Евросоюза.

При этом Владимир Путин призвал провести тщательный анализ легитимности Зеленского. По его словам, в Конституции Украины действительно говорится о том, что в период военного положения выборы президента не проводятся. Однако о продлении полномочий действующего президента в таком случае ничего не сказано.

