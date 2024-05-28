Путин выразил сожаление, что Лукашенко не командует военными на Украине

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Владимир Путин заявил, что смог бы договориться с Александром Лукашенко, если бы военнослужащие на Украине действовали под его командованием.

"К сожалению, пока Александр Григорьевич военными на Украине не командует. Если бы командовал, мы бы уже давно решили этот конфликт, причем к взаимному удовлетворению, мы бы нашли развязки с Украиной", – сказал российский лидер.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что Москва смогла бы прийти к договоренностям и с Киевом, если бы власть на Украине была в руках людей, основным приоритетом которых оставались бы интересы страны, а не Запада.

Ранее Путин заявил, что в вопросе переговоров по Украине у Запада как будто "нет ушей". По словам российского лидера, он всегда испытывает удивление, когда со стороны западных государств звучат заявления об отказе РФ от переговоров. Президент в очередной раз подчеркнул, что Россия остается открытой для переговорного процесса.

Также Путин заявил о необходимости проведения серьезного и глубокого анализа вопроса легитимности украинской власти. Он напомнил, что в Конституции Украины есть упоминание о возможности продления полномочий Верховной рады, но не главы государства. При этом пятилетний президентский срок Владимира Зеленского официально истек 20 мая.