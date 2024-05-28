Путин заявил, что власти Украины не считают солдат ВСУ своими людьми

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Основная трагедия Украины заключается в том, что власти страны не считают военнослужащих ВСУ своими людьми. Об этом заявил Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.

Российский лидер также подчеркнул, что к настоящему времени военнослужащие Украины так и не смогли изменить ситуацию на поле боя в свою пользу. Путин отметил, что все новые попытки сделать это будут вести к дальнейшим потерям в рядах украинской армии.

Ранее глава государства заявил, что России известно о присутствии западных наемников на Украине. Президент уточнил, что они приезжают в страну под видом инструкторов, целью которых является обслуживание высокоточного оружия, переданного Киеву Западом. Так во время контактов с журналистами Путин прокомментировал вопрос о возможной отправке на Украину французских военных.

Также Путин отреагировал на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о праве Украины наносить удары по российской территории западным оружием. По словам главы государства, оружие такого типа может применяться только с привлечением космических средств разведки.