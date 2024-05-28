Путин: РФ знает о присутствии западных наемников на Украине

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Россия знает о присутствии западных наемников на Украине. Об этом заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан.

"Что касается того, что на Украине могут быть или есть наемники, так мы об этом хорошо знаем, здесь ничего нового нет. <...> Мы в эфире слышим то английскую речь, то французскую, польскую", – сказал глава РФ, комментируя подписание главнокомандующим ВСУ Александром Сырским документов, легализующих посещение французскими инструкторами учебных центров ВСУ.

По мнению президента, западные наемники несут потери на Украине, и Западу все сложнее это скрывать. Путин считает "чушью и дурью" идею держать их вдоль границ для высвобождения украинских военных.

Он подчеркнул, что под видом наемников там находятся и военные инструкторы.

"Вот был вопрос по высокоточному оружию большой дальности. А кто там этим оружием управляет? Кто его обслуживает? Конечно, эти самые инструкторы под видом наемников", – сказал Путин.

Глава государства отметил, что ВС РФ во всяком случае не отступятся, даже если на поле боя будут присутствовать западные военные.

Кроме того, президент заявил, что мир с Украиной мог бы наступить давно, если бы ее власти руководствовались национальными интересами и шли на переговоры.

"Мы никогда не отказывались вести переговоры. Ни сейчас, ни потом, ни годом раньше. Мы же сказали, что мы готовы", – подчеркнул Путин на вопрос о возможности созыва Западом конференции по Украине в Саудовской Аравии и приглашении туда России.

Помимо этого, российский президент на этой же конференции заявил, что власти Украины не считают солдат ВСУ своими людьми – и это является основной трагедией страны. Российский лидер также подчеркнул, что к настоящему времени военнослужащие Украины так и не смогли изменить ситуацию на поле боя в свою пользу.

Он отметил, что все новые попытки сделать это будут вести к дальнейшим потерям в рядах украинской армии.