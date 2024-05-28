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Владимир Путин предупредил об опасности глобального конфликта из-за провокаций Запада, которые связаны с заявлениями генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможности нанесения украинскими военными ударов по территории РФ. Об этом российский лидер сообщил в ходе пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.

"Вообще эта постоянная эскалация может привести к серьезным последствиям, и если эти серьезные последствия будут наступать в Европе, как поведут себя Соединенные Штаты?" – спросил Путин.

Глава государства указал на то, что западные СМИ постоянно обсуждают лишь наступление Вооруженных сил РФ на Харьков и при этом не упоминают об обстрелах Белгорода и прилегающих к нему территорий.

"Все, что сейчас идет вокруг событий на подступах к Харькову, – так это же они спровоцировали эти события на этом направлении. Они теперь пожинают плоды своего творчества. То же самое может случиться и в случае применения высокоточного оружия большой дальности", – предупредил российский лидер.

Путин сказал, что он еще полгода назад публично заявлял, что если Украина продолжит наносить удары по жилым кварталам, то российская сторона будет вынуждена создать санитарную зону безопасности.

"Мы к этому и перешли", – добавил глава государства, напомнив, как Россию обманывали восемь лет о ситуации на Донбассе, а после – еще и в ходе переговорного процесса.

При этом Россия внимательно следит за западными заявлениями, связанными с ударами Украины по территории РФ.

"Представители стран НАТО, особенно в Европе, должны отдавать себе отчет, с чем они играют", – заключил российский лидер.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что высказывания западных политиков о якобы российской угрозе стоит рассматривать как подготовку к войне с Москвой. По его мнению, происходящее сейчас в мире похоже на настроения перед Первой и Второй мировыми войнами. Орбан отметил, что это видно в СМИ и заявлениях политиков.

Он обратил внимание на то, что в начале конфликта на Украине Евросоюз отправлял Киеву только каски, затем в ход пошла военная техника, а теперь – самолеты-истребители. При этом худшим сценарием развития событий политик называет военный конфликт между странами – членами НАТО и Россией.

