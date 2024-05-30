Кадыров предложил за 1 млн рублей угадать, что ему прошептали Путин и Мирзиеев

Фото: телеграм-канал Kadyrov_95

Глава Чени Рамзан Кадыров предложил подписчикам за денежное вознаграждение угадать, что ему прошептали Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Об этом сообщает RT.

Для участия в импровизированном конкурсе необходимо оставить в комментариях в телеграм-канале развернутый ответ и поделиться видеороликом у себя в соцсетях. За правильный ответ Кадыров пообещал вручить один миллион рублей.

"Некоторые из моего окружения в курсе этого разговора. Они дали мне аманат, что не допустят утечку правильного ответа", – сообщил глава Чечни.

На опубликованном видео к Кадырову сначала обращается Путин, а после его ухода – Мирзиеев. За сказанное лидерами РФ и Узбекистана глава Чечни поблагодарил их.

Ранее Кадыров встретился с Путиным в Москве. В ходе беседы Кадыров пригласил президента посетить Чечню. Он также рассказал Путину, что сейчас в Чечне реализуют более 500 инвестпроектов, среди которых строительство двух гидроэлектростанций, нового аэропорта и железнодорожного вокзала, модернизация цементного завода.

