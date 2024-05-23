Старший сын Кадырова Ахмат стал президентом футбольного клуба "Ахмат"

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Старший сын главы Чечни Ахмат Кадыров получил пост президента футбольного клуба "Ахмат". Об этом рассказал бывший председатель парламента республики, герой России Магомед Даудов.

Заседание совета директоров спортивной организации, на котором Даудов сложил с себя полномочия президента клуба, состоялось 23 мая, уточнил он в своем телеграм-канале.

Даудов также отметил, что по собственному желанию отказался от должности, которую занимал 13 лет.

"Предложил избрать президентом клуба Ахмата Кадырова. Совет директоров утвердил Ахмата Рамзановича президентом футбольного клуба "Ахмат", – рассказал он в публикации.

Ранее 18-летний Ахмат Кадыров получил должность министра по физической культуре и спорту Чечни. Известно, что занимавшего этот пост Ису Ибрагимова было решено перевести на должность заместителя главы администрации главы и правительства ЧР.

Также сообщалось, что Рамзан Кадыров назначил своего 16-летнего сына Адама куратором Российского университета спецназа имени Владимира Путина в Гудермесе. Глава региона сделал это по просьбе руководителя организации Байбетара Вайханова.