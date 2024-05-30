Президент Эстонии подписал законопроект о конфискации активов РФ

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Президент Эстонии Алар Карис подписал законопроект о возможности конфискации активов российских физических и юридических лиц на территории страны. Об этом сообщает портал ERR.

"В соответствии с этими нормами собственность можно конфисковать за нанесенный ущерб, если в отношении физического или юридического лица установлена связь с совершением незаконных действий или с оказанием содействия совершению таких действий", – пояснил эстонский лидер.

Однако, продолжил Карис, попадания в санкционный список ЕС будет недостаточно для конфискации активов. В стране будут замораживать средства тех, кто "активно участвует в совершении военной агрессии или нарушении правил ведения боевых действий".

Ранее Евросоюз одобрил использование доходов от активов РФ в пользу Украины. Речь шла о замороженных активах Центробанка России в размере трех миллиардов евро. На помощь Украине из них в 2024 году планируют направить 90%.

Прибыль от замороженных российских активов в Европе будут изымать два раза в год. Остальные 10% доходов планируют направлять на финансируемые из бюджета ЕС европейские программы по восстановлению Украины.

