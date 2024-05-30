Колесо обозрения "Солнце Москвы" изменит график работы с 1 июня

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

График работы колеса обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ изменится с 1 июня. Об этом сообщается в телеграм-канале аттракциона.

"По выходным и праздничным дням рейсы на "Солнце Москвы" будут отправляться с 10:00 до 23:00", – говорится в сообщении.

Желающим прокатиться на аттракционе напомнили, что сделать это можно по билетам, приобретенным на сайте.

Ранее все аттракционы Москвы подготовили к летнему сезону. Они находятся в исправном техническом состоянии. В Москве официально зарегистрировано более 400 аттракционов.

